Нидерландец Якобсен выиграл четвёртый этап велогонки «Вуэльта». Россиянин Власов — 48-й

Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен, выступающий за команду Deceuninck — Quick-Step, стал победителем четвёртого этапа престижной шоссейной веломногодневки «Вуэльта Испании». Якобсен преодолел дистанцию в 163,9 км за 3:43,07 секунды. Второе место занял француз Арно Демар, представляющий команду Groupama-FDJ, третье — датчанин Магнус Корт Нильсен из коллектива EF Education — Nippo.
Представитель России Александр Власов, выступающий за команду Astana, приехал к финишу 48-м. Соотечественник Власова — Павел Сиваков из INEOS Grenadiers — остался на 147-й позиции.
Общий зачёт веломногодневки после четырёх этапов по-прежнему возглавляет эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ, представляющий команду Intermarche — Wanty — Gobert Materiaux. Власов располагается на 12-й строчке, а Сиваков идёт 75-м.
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