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Синхронистка Шишкина — о нетрадиционных отношениях: меня никто в команде не клеил

Синхронистка Шишкина — о нетрадиционных отношениях: меня никто в команде не клеил
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Олимпийская чемпионка синхронистка Алла Шишкина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в синхронном плавании.

«В синхронном плавании ни разу не встречала, чтобы из-за длительных сборов девочки начинали дружить с девочками. Возможно, потому, что синхронистки с детства окружены очень красивыми мужчинами. Постоянно по бортику ходят, например, ватерполисты. Мы всегда засматривались на эти фигуры аполлонов. Прыгуны в воду опять же красивые пацаны. Дружить с девочками даже мыслей не возникало.

Да и это же, наверное, не так всё просто. Нужно родиться с другой ориентацией. В общем, отвечая на этот вопрос, скажу: меня никто в команде не клеил. При этом я очень толерантный человек. У меня есть самые разные друзья, и ко всем я отношусь хорошо. Каждый волен делать в своей постели то, что хочет», — приводит слова Шишкиной «Спорт-экспресс».

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