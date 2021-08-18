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Призёр Олимпиады-2008 заявил, что белорусским спортсменам запретили выезд за рубеж

Призёр Олимпиады-2008 заявил, что белорусским спортсменам запретили выезд за рубеж
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Призёр Олимпийских игр — 2008 в десятиборье, белорус Андрей Кравченко поделился в «Инстаграме» отрывком переписки предположительно с тренерским штабом, который запретил спортсменам выезды за рубеж.

Публикация доступна в «инстаграме» Андрея Кравченко.

«Уважаемые спортсмены, приказом министра спорта с сегодняшнего дня прекращены все выезды за рубеж на соревнования, это касается и тех, кто находится в отпуске (никаких выездов даже за свой счёт). При нарушении данного приказа последует увольнение. Приказ касается всех видов спорта», — говорится в сообщении.

«Спасибо людям за информацию! Как мы видим, «хата с краю» — уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить! Спортсмены, которые терпели ради спорта, соревнований… теперь за ваше молчание придётся расплачиваться. Но чем дальше, тем интереснее наблюдать! Возможно, следующим шагом будет ошейник с GPS», — прокомментировал публикацию Кравченко.

На пост спортсмена отреагировала белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская. «Надеюсь, что спортсмены не будут молчать. Хотя понимаю, как тяжело сказать правду. В один момент можно остаться ни с чем», — написала Кристина в комментариях.

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