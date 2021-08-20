Президент Федерации гандбола России: чётко понимаем, почему не выиграли финал Олимпиады

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал об итогах заседания исполкома ФГР.

«Обсудили выступление сборных по пляжному гандболу. За исключением взрослой мужской сборной, которая получает положительную оценку выступлений, остальные сборные получили неудовлетворительную оценку.

Выступление главной команды признано успешным. Хотелось бы выразить благодарность тренерскому штабу. Хочется отметить уровень, на котором была проведена подготовка.

Мы чётко понимаем, почему не выиграли финал. Взят курс на омоложение сборной страны, впереди короткий усечённый трёхлетний цикл. У нас много талантливых девочек. Несмотря на омоложение, ставим самые высокие задачи, для нас нет понятия проходного чемпионата мира. Будем готовить сборную по новым методикам. Попросили клубы уделять особое внимание научной подготовке. К середине сентября, за две недели до осенних сборов объявим расширенный список.

Роль Трефилова в тренерском штабе не обсуждалась. Сегодня он дал адекватную и профессиональную оценку выступления сборной. Не ставили задачу обсуждения тренерского штаба. Всё что касается Олимпиады, сейчас это надо всё переварить.

На 24 декабря назначена очередная отчётно-выборная конференция Федерации гандбола России. Большая вероятность, что пляжный гандбол будет включён в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали Олимпиады в Токио, в финале уступив команде Франции со счётом 25:30.