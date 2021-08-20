Главный тренер сборной России Абрамян: Сиваков показал, что он велогонщик из топ-15

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян прокомментировал третье место россиянина Павла Сивакова на престижной шоссейной веломногодневке «Вуэльта». По мнению Абрамяна, Сиваков показал, что входит в число 15 лучших гонщиков мира.

«В велоспорте превалируют командные действия, и одни велогонщики работают на других — лидеров. Мы рассчитывали, что у Сивакова получится на Олимпиаде, но получилось то, что вышло. В любом случае Сиваков сейчас показал, что он один из тех, кто входит в топ-15», — цитирует слова главного тренера ТАСС.

Напомним, сегодня, 20 августа, Павел Сиваков из команды Ineos Grenadiers занял третье место на седьмом этапе «Вуэльты», преодолев дистанцию в 152 км за 4 часа 11 минут 2 секунды.

Сивакову 24 года, он является победителем «Тура Альп» и «Тура Польши» в 2019 году. Также в 2019 году Сиваков занял девятое место на веломногодневке «Джиро д'Италия».

Последний раз россияне попадали в тройку лучших на этапе «Вуэльты» в 2020 году. Тогда Александр Власов занял второе место на 12-м этапе.