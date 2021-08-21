Олимпийский чемпион Храмцов рассказал о планах на Игры-2024 в Париже

Российский тхэквондист Максим Храмцов, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио, поделился впечатлениями от Игр, а также рассказал о планах на будущее.
«Мне всё очень понравилось в Токио. Организация на высшем уровне. Крутая атмосфера, всё масштабно. У меня уже после Игр наши волонтёры попросили оценить работу их коллег в Токио. Ответил, что даже не заметил их. Оказалось, это наоборот здорово. Значит, всё прошло на высоком уровне. Свободное время проводил в номере. Не люблю перед соревнованиями разгуливать. Хотя мог вечером немного пройтись по деревне. А перед соревнованиями нравится концентрироваться. Могу посмотреть фильмы, сериалы. В Токио смотрел сериал «Чикатило».
Мне важно выступить в этом году, ведь сезон идёт до декабря. До Олимпийских игр у меня было 490 рейтинговых очков, это первое место. После Игр думал, что у меня будет около 700. Но в итоге рейтинг обнулился, и теперь у меня только 460 баллов. Хотя у второго места вообще 217. Нормальный запас. Но надо готовиться к возвращению. Хотя если скажут, что не смогу выступать по медицинским показателям — придётся подождать.
Хочу ещё одно золото. У меня цель на три Олимпиады. Но пока мысли только о Париже. Уже забыл Токио. Теперь новая цель», — приводит слова Храмцова официальный сайт Международного олимпийского комитета.
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