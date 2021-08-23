Мельникова, Нагорный и Колесников посетили фестиваль «RUSSIAN FITNESS FAIR. Возвращение»

С 20 по 22 августа 2021 в Лужниках прошёл масштабный фестиваль «RUSSIAN FITNESS FAIR. Возвращение», организованный сетью фитнес-клубов Crocus Fitness.

Официально открыть фестиваль доверили олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике в Токио Ангелине Мельниковой, двукратному призёру Олимпийских игр — 2020 по плаванию Клименту Колесникову и члену сборной России по паравелоспорту Ярославу Святославскому.

В течение трёх дней фестиваля было проведено множество мастер-классов и воркшопов по самым современным и актуальным фитнес-направлениям и трендам спортивной индустрии.

Участников фестиваля ждали выставка лидеров фитнес-индустрии, три дня мастер-классов и воркшопов, а также первый открытый танцевальный конкурс «DANCE CHAMPIONSHIP 2021».

Параллельно с главной площадкой, 21 и 22 августа, на территории крупнейшего торгово-выставочного комплекса Crocus City прошли соревнования по триатлону Ironstar Crocus Fitness 2021: 1/8 (500 м плавание + 22 км велогонка + 5 км бег), заплывы на 1 и 2 мили на открытой воде, женский и детский забеги и эстафета.

Абсолютных победителей соревнований по триатлону награждали олимпийский чемпион Токио-2020, абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и чемпионка Европы, чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр Дарья Нагорная.