«У него очень нежная кожа». Синхронистка Алла Шишкина — о поцелуе с Владимиром Путиным

Трёхкратная олимпийская чемпионка в группах, 14-кратная чемпионка мира и 6-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о конфузной ситуации, которая произошла с ней на приёме у президента России Владимира Путина.
«Это были олимпийские проводы в Кремле. Ещё в 2012 году. Я тогда была новичком команды, мне было 23 года. Пребывала в полнейшей эйфории — Кремль, команда, всё такое торжественное, золотой зал. Эмоции били через край! И как раз нас провожал Владимир Владимирович.
Кто-то из толпы крикнул: «Поцелуйте президента в щёку!» А я как раз рядом оказалась. И я без задней мысли, не спрашивая у него, просто взяла и поцеловала его. Естественно, это сфотографировали и растиражировали все газеты. Единственное, что могу сказать: у него очень нежная кожа», — сказала Шишкина в эфире телеканала НТВ.
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