Яхтсмены Черных и Бабанова стали победителями первенства Санкт-Петербурга в классе

23 августа в яхт-клубе Санкт-Петербурга завершилось первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту в классе «Оптимист».
Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга
За четыре дня первенства Санкт-Петербурга в классе «Оптимист» организаторы выполнили программу максимум и провели все 10 гонок. Подавляющее большинство стартов прошли по сильным ветрам.
Уверенную победу на регате одержал спортсмен Академии парусного спорта Никита Черных. Вторым и третьим в общем зачёте финишировали его одноклубники – Ян Куртыш и Анастасия Бабанова. Анастасия также возглавила турнирную таблицу в женском зачёте. Серебро среди девушек досталось ещё одной гонщице Академии – Веронике Басалкиной.
Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга
«Этот сезон очень удачно складывается для меня. Я хорошо выступал на всех регатах: первенстве России, Кубке Ассоциации, первенстве Европы, командных гонках и сейчас на первенстве Санкт-Петербурга. Эта регата мне очень сильно понравилась, я выиграл очень много гонок. Вся регата проходила по сильным ветрам. Я люблю сильный ветер – мне легко в него ходить в сравнении с моими конкурентами», — сказал победитель регаты Черных.
Лидеры всех классов Первенства Санкт-Петербурга перед заключительным гоночным днём:
Класс «Лазер 4.7»: Филипп Вылегжанин («Крестовский остров»)
Класс «Луч»: Владимир Гасаненко (яхт-клуб «Балтиец»)
Класс «Лазер-стандарт»: Максим Шапошников («Крестовский остров»)
Класс «Лазер-радиал»: Дмитрий Головкин («Крестовский остров»)
Класс «Европа»: Андрей Хоменко («Балтийский берег»)
Класс «Луч-мини»: Александр Мартюхин (яхт-клуб «Балтиец»)
Класс «470»: Екатерина Ермакова и Виктор Плеханов (Академия парусного спорта)
Класс «420»: Артём Максимкин и Артём Кузьмин (Академия парусного спорта)
Класс «29-й»: Артём Гункер и Дмитрий Шабанов (Крестовский остров)
Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга
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