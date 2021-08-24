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Российские гимнасты выступят на чемпионатах мира под флагами национальных федераций

Российские гимнасты выступят на чемпионатах мира под флагами национальных федераций
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Российские спортсмены, соревнующиеся в спортивной и художественной гимнастике, выступят на грядущих чемпионатах мира под флагами национальных федераций в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

«На чемпионатах мира по спортивной и художественной гимнастике российские спортсмены выступят под флагом с логотипом федерации на белом фоне. Гимном будет фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского», — говорится в сообщении федерации.

Чемпионат мира 2021 года по спортивной гимнастике пройдёт в Китакюсю (Япония) в период с 18 по 24 октября, по художественной гимнастике — там же с 27 по 31 октября.

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