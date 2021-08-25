Российские регбисты не выступят в Канаде из-за требования привиться иностранной вакциной

Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев заявил, что мужская национальная сборная по регби-7 не примет участия в двух этапах Мировой серии в Канаде из-за требования организаторов привиться иностранной вакциной. Отмечается, что важным условием поездки являлась вакцинация игроков и персонала от коронавируса одной из зарубежных вакцин – Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.
«Последнюю неделю мы провели в непрерывных консультациях с Международной федерацией регби (World Rugby) и оргкомитетом турниров в Канаде, пытаясь найти альтернативные возможности въезда в страну, позволяющие избежать обязательное наличие именно иностранных вакцин, тем более подобный опыт выборочно был применён для ряда представителей других видов спорта на турнирах, также проводимых в Канаде. К обоюдному сожалению, по итогам переговоров было принято решение о том, что мужская сборная России пропустит два этапа в Канаде, но будет рассматриваться организаторами в качестве участника последующих турниров в странах с менее строгими ограничениями», — приводит слова Артемьева пресс-служба организации.
Этапы Мировой серии по регби-7 пройдут в Ванкувере c 18 по 19 сентября и в Эдмонтоне с 25 по 26 сентября.
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