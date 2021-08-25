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Международная федерация плавания чаще других тестировала российских спортсменов на допинг

Международная федерация плавания чаще других тестировала российских спортсменов на допинг
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Россияне чаще других тестировались на допинг Международной федерацией плавания (FINA) во внесоревновательный период 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Тестирования проводились в период с 1 января 2021 года и вплоть до окончания Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). На втором месте по количеству тестов спортсмены из США, на третьем — из Австралии.
Всего до старта Игр FINA собрала 2 708 проб у 839 атлетов из 69 стран. 51,6% тестируемых спортсменов женского пола, 59,4% всех тестируемых являются представителями Европы. Чаще всех пробы брали у пловцов. Также сообщается, что время Олимпиады организация собрала 763 пробы у 472 атлетов из 75 стран. 71,1% проб был собран во внесоревновательный период, 28,9% — в момент соревнований.

Напомним, что FINA объединяет представителей плавания, прыжков в воду, синхронного плавания, водного поло и плавания на открытой воде.

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