Тренер Ласицкене: хочешь сделать Машу достойным соперником — попробуй её напугать

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки Марии Ласицкене, рассказал, что чувствовал перед третьими попытками подопечной на 1,95 м в квалификации и 1,96 м в финале.

Ласицкене квалифицировал в финал Игр в Токио, взяв 1,95 м с третьей попытки. В борьбе за медаль Мария также только с третьей попытки справилась с высотой 1,96 м. На аналогичных высотах трёхкратная чемпионка мира завершала все предыдущие старты сезона.

«Маша устроена, как настоящий боец, преодолевающий трудности. И чем больше возникает перед ней психологических препятствий, тем с большей спортивной агрессией она их преодолевает. Хочешь сделать Машу достойным соперником — попробуй её напугать. Чем больше сопротивления, тем больше она открывает внутренние резервы и потенциал. И сама раскрывается.

Я всегда все старты делю на психологические и технические. В технических меньше ответственности, меньше соперниц, которые прыгают высоко, нет психологической «давки». Там Мария вряд ли выпрыгнет высоко. Я и не надеюсь на большую высоту, потому что нет хорошего потенциала страха и прилива энергии, чтобы прыгать. Она старается изо всех сил, но зачастую результаты бывают хуже. А вот когда вокруг камеры, когда большая ответственность, когда соперники улыбаются, беря большие высоты, а соотечественники ждут от неё результата, тогда Маша включается в психологическую работу. Я это называю «психологические старты». Они крайне нужны. Как и «технические старты». Нарабатываются навыки преодоления трудностей и работы в тяжелых условиях. Слава богу, получилось так, что она всё же прыгнула с третьего раза в квалификации. Там был переломный момент. Как и в финале, в третьей попытке на 1,96 м. Её психика адаптировалась к этим условиям. Маша вернулась. И в этом её сила», — приводят слова Габриляна «Известия».