Маша — величайшая! Об этом золоте Ласицкене на Олимпиаде нужно снимать фильм!

В России в последнее время модно снимать драмы на спортивную тематику. Как исторические, вроде нашумевшего «Движения вверх» или «Стрельцова», так и современные.
Самую современную. Самую свежую можно снимать прямо сейчас.
Сценарий фильма про Машу Ласицкене уже написан самой жизнью. Получилась готовая драма со счастливым концом. И даже ничего придумывать не надо. Экранизируйте, и всё!
Российская лёгкая атлетика в последние годы терпит бедствие. Из-за громких допинговых скандалов на Олимпиаду-2016 не пустили никого из российских легкоатлетов, кроме живущей в США Клишиной. Пострадали десятки классных, талантливых спортсменов. Но главной пострадавшей, пожалуй, была Маша Ласицкене. В Рио-де-Жанейро олимпийской чемпионкой стала Рут Бейтиа с результатом 1,97. Смешно для Маши, стабильно летавшей за два метра.
Проглотив обиду, Маша бросилась доказывать свою силу на чемпионатах мира.
В 2017 году она практически без сопротивления стала двукратной мировой чемпионкой, взлетев на высоту 2,03. А два года спустя Маша стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту — 2,04. Причём в эти два года россиянка просто доминировала.
Но после 2019 года ситуация изменилась. Коронавирус, более жёсткие санкции, и Ласицкене полтора года почти не могла соревноваться. Только в 2021-м она получила доступ к турнирам на международном уровне. Но, как только начала разгоняться, получила травму.
За месяц до Олимпиады в успех Маши мало кто верил. Она показывала невысокие результаты, а высота 2,00 покорилась ей буквально перед самым стартом Игр в Токио.
Квалификация прошла не без труда. 1,95 Ласицкене взяла только с третьей попытки. Получается, что вообще могла даже в финал не выйти. Какая была бы катастрофа!
По ходу финала первые проблемы у Маши возникли на высоте 1,96. Первая попытка — неудачная. Вторая — тоже. Казалось, вот и всё. Вот и предел возможностей российской чемпионки.
Но она в критический момент собралась и выдала шикарную попытку.
А дальше — полетела.
1,98 взяла со второй попытки, но и первая была, как говорят, берущая.
На 2,00 — то же самое. Первый прыжок классный, но чуть не хватило. Второй – результативный. Соперничать пришлось с улыбающейся австралийкой Макдермотт и украинкой Могучих, которую многие считали фаворитом в борьбе за олимпийское золото.
Но Маша с этими прогнозами не считалась.
2,02 взяла с первой попытки. Облизала планку, но та устояла. И это был мощный удар по соперницам, которым уже на двухметровой высоте было тяжело.
А окончательно всё стало ясно, когда Ласицкене со второй попытки, с запасом покорила 2,04.
Уже после этого на её прежде каменном выражении лица появилась улыбка, она стала посылать воздушные поцелуи в камеру. Понимала, что никому её уже не обойти.
Больше пяти лет Маша шла к этой победе. Страдала, плакала, лечилась. Но не сдавалась. Прямо до своего долгожданного олимпийского золота не сдавалась. Величайшая, что ещё сказать!
- 7 августа 2021
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