Саблистка Ольга Харлан: не ставлю себе цель обязательно вернуться

Бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, планирует ли выступить на Играх-2024 в Париже.
На Олимпиаде в Токио шестикратная чемпионка мира Харлан не сумела выйти даже в 1/8 финала.
«Есть ли в планах Париж-2024? Посмотрим. Сейчас «Танцы», а что потом – не знаю. За все годы в спорте я заслужила отдохнуть немножко больше, чем остальные. Я себе это разрешила, это самое главное. Такое нечасто бывает.
Я сейчас не ставлю себе цель обязательно вернуться. Я должна захотеть это сделать. Тренеры меня понимают. Не все, но понимают. Мои сокомандницы меня понимают, поддерживают. Возвращаться вопреки своему желанию, потому что нужно – у меня такое уже было. Не сильно результативно вышло. Я хочу соскучиться по фехтованию, по чувству, когда ты на соревнованиях, когда работаешь. Потому что за последние полтора года я столько тренировалась, что вы не можете себе представить. Я полтора года жила мыслью об Олимпиаде. Морально я была там. Настолько было много этого, что хочется отдохнуть.
Что дальше? Сейчас я даже не думаю об этом. Слишком мало времени прошло, слишком рано спрашиваете. Ещё болит. Поговорим через три месяца. Пережить это стоит времени. Поэтому я рада, что у меня в жизни появились такие проекты, как «Танцы со звездами». Я работаю, устаю, физический труд присутствует в жизни, но не через фехтование. Чего мне и хотелось.
Сейчас ищут крайнего. Я понимаю, что во всей ситуации я крайняя. Но также за мной стоят люди, которые работали со мной. И работали не только последние полтора года. Пять лет. За мной стоит команда, в которой я профехтовала пять лет. Почему-то никто не говорит про команду, что она не попала на Олимпиаду», — приводит слова Харлан «Трибуна».
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