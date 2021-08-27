Софья Великая: пока ты на кураже, особо не чувствуешь ударов, только потом видишь гематомы

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, что ощущает человек в электрокуртке и шлеме, когда получает удар сабли.

«Пока мы в кураже и в стрессе, ты особо не чувствуешь таких ударов, потому что они у нас с захлёстом. И ты только потом можешь почувствовать, что у тебя там гематома, синяк. Но если удар попадёт на какую-нибудь кость, там не знаю, локоть или колено, ключицу – то это будет конечно очень больно. Запрещены ли такие удары, как в боксе? Наверное, запрещено добивать! Когда человек споткнулся, упал или развернулся, а ты продолжаешь бежать за ним как с шашкой, с саблей. Наверное только это, правила все знают, и даже при столкновениях – у нас всё-таки довольно интеллигентный вид спорта – стараются помочь, поддержать, уйти от столкновения. Очень редко когда люди жёстко фехтуют. Это уже, наверное, натура человека такая. Есть такие спортсмены, но их очень мало. Чем техничнее будет спортсмен, тем легче, быстрее и аккуратнее он будет наносить удары. Самая травмоопасная часть тела у всех — это колени, голеностоп. Просто когда у тебя постоянные резкие движения, когда тебе надо оттолкнуться всем телом и отпрыгнуть. А те, кто сражается на рапирах, они часто повреждают свои кисти, локти. Но это во всех спортивных дисциплинах есть», — сказала Великая на шоу Week&Star на «Европе Плюс».

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