Софья Великая: я вдохновлена идеей отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, собирается ли она выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

«Я сделаю всё возможное, чтобы отобраться, и благодарю болельщиков и семью, за то что меня поддерживают с этой идеей. Я думала, что в Токио будет уже моя заключительная олимпиада, но после личных соревнований я позвонила домой, и мне сказали: «Поздравляем тебя с серебром, но мы собираем твои вещи в Париж». Хочешь ты, не хочешь – вперёд! И я думала, что будет ещё командный зачёт, что ещё не закончились соревнования, и у меня была такая лёгкость, потому что командный этап — это же очередной этап моих соревнований, у меня же ещё будет Париж! Так что я вдохновлена этой идеей, и я сделаю всё возможное, чтобы отобраться, завоевать лицензию и помочь своей команде.

Я думаю, что то, что следующая Олимпиада состоится лишь через 3 года, более сложно психологически, потому что даже в ограниченных условиях люди уже приспособились к тренировкам, уже есть какой-то план, график, программы. Также есть разные виды спорта, в плаванье надо всегда плавать, гимнастам надо всегда висеть на брусьях, потому что просто мышцы будут ослабевать. Ну в моём случае, эта олимпиада, конечно, для меня очень значимая — я в очень короткий срок для неё готовилась, из-за ограничений, из-за пандемии, из-за закрытых баз, на которых надо было сидеть не выезжая. Я просто не могла себе этого позволить, я тренировалась по индивидуальному графику. И я за полгода начала готовиться, потом заболела коронавирусом, в итоге я ещё месяц сидела дома и отмечала свое пребывание, и как-то всё так складывалось, что я уже в определённый момент подумала, что не судьба. И всё равно я собралась с духом, и преодолела все эти сложные начальные этапы подготовки, где-то четыре – пять месяцев у меня заняла подготовка к олимпиаде, и до последнего дня я готовилась. То есть у меня не было такого, что я за три недели подготовилась и только поддерживала форму. Так что три года для меня даже большой срок!», — сказала Великая на шоу Week&Star на «Европе Плюс».