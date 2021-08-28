Кирилл Абросимов завоевал бронзу в плавании на открытой воде на этапе Мировой серии

Россиянин Кирилл Абросимов стал бронзовым призёром этапа Мировой серии по плаванию на открытой воде, который прошёл в Охриде (Северная Македония).



Победителем соревнований на дистанции 10 км стал француз Марк-Антуан Оливье. Вторым, спустя 2,1 секунды, финишировал немец Никлас Фрах. Абросимов уступил победителю этапа 3,4 секунды.

Абросимов — трёхкратный чемпион Европы по плаванию на открытой воде на дистанциях 5 и 10 км, серебряный призёр Универсиады-2011 на дистанции 10 км, неоднократный чемпион России в плавании на открытой воде и на дистанции 1500 м.

Плавание на открытой воде. Этап Мировой серии. Охрид, Северная Македония

Мужчины, 10 км

1. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 1:54.54,6.

2. Никлас Фрах (Германия) – отставание 2,1.

3. Кирилл Абросимов (Россия) +3,4.