Гимнастки Арина и Дина Аверины посетили малую родину

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины посетили свою малую родину — в Заволжье. Этой новостью девушки поделились в своём «инстаграме».
«Наконец-то мы добрались до города, где родились и начинали наш спортивный путь! Это город Заволжье.
Хотим сказать большое спасибо администрации города, и отдельно всем заволжанам за такой красочный, интересный и по-настоящему тёплый, домашний приём. Честно, мы не ожидали и были приятно удивлены. Спасибо и до новых встреч», — подписали фотографию Аверины.
Подписчики прокомментировали событие следующим образом.
«Как же прекрасно, что вы не забывайте малую Родину!», «Малая родина всей моей семьи — Заволжье. И так приятно думать, что по тем же улицам гуляли и вы… Золотые, недосягаемые, Дина и Арина! Для моей дочки-гимнастки вы — идеал! Спасибо вам», «Какие вы замечательные и талантливые! Очень рада, что узнала о вас. Вы пример для подрастающего поколения».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Арины и Дины Авериных.
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