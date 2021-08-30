Гимнастки Арина и Дина Аверины посетили малую родину

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины посетили свою малую родину — в Заволжье. Этой новостью девушки поделились в своём «инстаграме».

«Наконец-то мы добрались до города, где родились и начинали наш спортивный путь! Это город Заволжье.

Хотим сказать большое спасибо администрации города, и отдельно всем заволжанам за такой красочный, интересный и по-настоящему тёплый, домашний приём. Честно, мы не ожидали и были приятно удивлены. Спасибо и до новых встреч», — подписали фотографию Аверины.

Подписчики прокомментировали событие следующим образом.

«Как же прекрасно, что вы не забывайте малую Родину!», «Малая родина всей моей семьи — Заволжье. И так приятно думать, что по тем же улицам гуляли и вы… Золотые, недосягаемые, Дина и Арина! Для моей дочки-гимнастки вы — идеал! Спасибо вам», «Какие вы замечательные и талантливые! Очень рада, что узнала о вас. Вы пример для подрастающего поколения».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Арины и Дины Авериных.