Прыгун с шестом Моргунов: сложно начинать сезон, когда другие его уже заканчивают

Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов рассказал о получении нейтрального статуса. Напомним, спортсмен получил его только со второй попытки и не смог принять участие на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Честно говоря, сложно. С одной стороны, я очень рад наконец прыгать вместе с ребятами, рад всех видеть. Но с другой, как будто бы морально истощён. Было обидно, конечно, что не получил статус вовремя.

Первое время было совсем тяжело, но я постарался быстро переключиться на подготовку. Хорошо, что статус всё-таки в итоге дали, хотя бы появилась цель, к чему готовиться. После чемпионата России я немного отдохнул, а потом начал подготовку к концовке сезона», — приводит слова Моргунова «Спорт-экспресс».