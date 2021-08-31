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Прыгун с шестом Моргунов: сложно начинать сезон, когда другие его уже заканчивают

Прыгун с шестом Моргунов: сложно начинать сезон, когда другие его уже заканчивают
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Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов рассказал о получении нейтрального статуса. Напомним, спортсмен получил его только со второй попытки и не смог принять участие на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Честно говоря, сложно. С одной стороны, я очень рад наконец прыгать вместе с ребятами, рад всех видеть. Но с другой, как будто бы морально истощён. Было обидно, конечно, что не получил статус вовремя.

Первое время было совсем тяжело, но я постарался быстро переключиться на подготовку. Хорошо, что статус всё-таки в итоге дали, хотя бы появилась цель, к чему готовиться. После чемпионата России я немного отдохнул, а потом начал подготовку к концовке сезона», — приводит слова Моргунова «Спорт-экспресс».

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