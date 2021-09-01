Гандболистка Анна Сень: в этом году только август наполнил меня настоящими эмоциями

Гандболистка сборной России Анна Сень опубликовала пост, посвящённый окончанию лета.

«Вот и лето прошло… Прям как в песне. В этом году только кусочек лета, а точнее август, наполнил меня настоящими эмоциями. Конец Олимпиады, возвращение домой, прекрасный отдых с семьёй, и, конечно, начало сезона с «Ростовом-Дон», — написала Сень.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Сень.

На летних Олимпийских играх в Токио (Япония) женская сборная России дошла до финала, где проиграла команде Франции со счётом 25:30.

30-летняя Сень — олимпийская чемпионка 2016 года, призёр чемпионата мира и Европы, многократная чемпионка России, обладательница Кубка и Суперкубка России. За «Ростов-Дон» гандболистка выступает с 2015 года.