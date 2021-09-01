Российский велогонщик Власов жёстко вылетел с трассы на 17-м этапе «Вуэльты Испании»

Российский велогонщик Александр Власов, представляющий команду Astana, не справился с управлением на резком повороте при спуске и жёстко вылетел на обочину во время 17-го этапа престижной шоссейной веломногодневки «Вуэльта Испании».
Публикация доступно в «твиттере» La Vuelta. Права на видео принадлежат ASO.
Судя по кадрам, после падения Власов некоторое время не мог подняться из-за болевого шока, однако позднее он пришёл в себя и сумел завершить гонку. В небольшой завал также попал норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert, отметим, что оба велогонщика приближались к лидирующей группе.
Победу в гонке в итоге одержал словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma, Власов пришёл к финишу 79-м.
«Вуэльта» проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. В 2007 году соревнования выигрывал россиянин Денис Меньшов.
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