Гандболистка «Звезды»: «Ростов-Дон» или ЦСКА, «Астраханочка» или «Лада» — чего бояться-то?
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Гандболистка звенигородской «Звезды» Наталья Никитина рассказала о настрое команды на сезон.
«Считаю, что не стоит держать в голове титулы соперников. „Ростов-Дон“ или ЦСКА, „Астраханочка“ или „Лада“ — да какая разница? Чего бояться-то? Надо выходить играть — и всё. Трудно припомнить, чтобы в последние годы „Звезда“ в межсезонье сохраняла состав. Мы не стали слабее. Считаю, выросли. Набираются опыта молодые девчонки — Снежанна Вертушкова, Александра Карпова, Александра Лебедева. Хорошо тренировались, готовились к сезону. Мы сыграны, должны прибавлять и прибавлять», — приводит слова Никитиной «Подмосковье сегодня».
В первом туре российской Суперлиги «Звезда» сыграла вничью с тольяттинской «Ладой» (33:33).
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