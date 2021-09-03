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Гандболистка ЦСКА поделилась ожиданиями от матча с «Ростов-Доном»

Гандболистка ЦСКА поделилась ожиданиями от матча с «Ростов-Доном»
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Правая крайняя гандбольного ЦСКА Марина Судакова поделилась ожиданиями от матча российской Суперлиги с «Ростов-Доном».

«Это начало сезона, и, конечно, хочется показать всё лучшее, что мы наиграли во время подготовки. Будем стараться, отдавать все наши силы на площадке, делать то, о чем просит тренер. Надеюсь, что у нас всё получится. Конечно, мы смотрели матч «Ростов-Дона» с «Кубанью», но нельзя судить об игре соперника всего по одной встрече. Тем более, краснодарский клуб всегда навязывает борьбу. Знаем, что «Ростов-Дон» – очень сильная команда, которая сражается до самого конца. Поэтому будет непросто», — приводит слова Судаковой официальный сайт клуба.

Матч «Ростов-Дон» — ЦСКА начнётся сегодня, 3 сентября, в 19:00 мск.

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