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Президент ФИДЕ назвал размер призового фонда матча за мировую шахматную корону

Президент ФИДЕ назвал размер призового фонда матча за мировую шахматную корону
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о размере призового фонда матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим, ставшим в 2021 году победителем турнира претендентов.

Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

«Призовой фонд матча за шахматную корону составит € 2 млн, давно такого не было. Последний раз такой был ещё в каспаровские времена. Особенно если в пересчёте на сегодняшний день. Чуть больше половины получает победитель и чуть меньше — проигравший, 60 на 40 примерно», — приводит слова Дворковича ТАСС.

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