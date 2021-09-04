Российские волейболисты одержали первую победу на ЧЕ, на тай-брейке одолев Нидерланды

Мужская сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы по волейболу. В матче второго тура в группе С подопечные Туомаса Саммельвуо на тай-брейке обыграли команду Нидерландов со счётом 3:2 (25:13, 19:25, 25:21, 21:25, 15:13).
Самым результативным игроком в составе сборной России стал Дмитрий Волков, принёсший команде 21 очко. 20 баллов на счету Егора Клюки. Иван Яковлев набрал 7 очков на блоке.
В стартовом матче в группе С россияне уступили сборной Турции со счётом 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25). В следующем поединке, который состоится завтра, 5 сентября, национальная команда встретится со сборной Финляндии. Также в одной группе с россиянами выступают сборные Испании и Северной Македонии.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Тампере, Финляндия
Группа С. Второй тур
Нидерланды – Россия – 2:3 (13:25, 25:19, 21:25, 25:21, 13:15).
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