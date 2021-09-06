Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Континентального тура в Падуе

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на этапе Континентального тура World Athletics в Падуе (Италия). Второе и третье места также заняли россиянки — Полина Кнороз и Аксана Гатауллина.

Россиянка Александра Гуляева выиграла забег на 800 метров, шестое место заняла Светлана Улога. Полина Миллер стала второй на 400-метровке, уступив представительнице Ямайки Стефани Энн Макферсон.

Лёгкая атлетика. Континетальный тур. Падуя, Италия

Женщины. Шест

1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,70

2. Полина Кнороз (Россия) – 4,60

3. Аксана Гатауллина (Россия) – 4,30

400 м

1. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) – 50,78

2. Полина Миллер (Россия) – 50,96

3. Джунелл Бромфилд (Ямайка) – 51,19

800 м

1. Александра Гуляева (Россия) – 1.59,57

2. Кристина Херинг (Германия) – 1.59,78

3. Шанель Прайс (США) – 2.00,38…

6. Светлана Улога (Россия) – 2.01,50