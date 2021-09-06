Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Континентального тура в Падуе

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на этапе Континентального тура World Athletics в Падуе (Италия). Второе и третье места также заняли россиянки — Полина Кнороз и Аксана Гатауллина.
Россиянка Александра Гуляева выиграла забег на 800 метров, шестое место заняла Светлана Улога. Полина Миллер стала второй на 400-метровке, уступив представительнице Ямайки Стефани Энн Макферсон.
Лёгкая атлетика. Континетальный тур. Падуя, Италия
Женщины. Шест
1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,70
2. Полина Кнороз (Россия) – 4,60
3. Аксана Гатауллина (Россия) – 4,30
400 м
1. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) – 50,78
2. Полина Миллер (Россия) – 50,96
3. Джунелл Бромфилд (Ямайка) – 51,19
800 м
1. Александра Гуляева (Россия) – 1.59,57
2. Кристина Херинг (Германия) – 1.59,78
3. Шанель Прайс (США) – 2.00,38…
6. Светлана Улога (Россия) – 2.01,50
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