Женская сборная России по гандболу осталась без главного тренера после серебра ОИ-2020

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев покинул свой пост. Об этом заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.

«31 августа закончился контракт Алексея Алексеева, мы его уведомили, что он не будет продолжать работу со сборной. Мы идем на серьёзное обновление, на две трети команда будет омоложена. Мы хотим более молодого специалиста. Есть несколько соискателей, к 29 сентября определимся», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.

Алексей Алексеев стал главным тренером женской сборной России по гандболу в декабре 2020 года. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) национальная команда завоевала серебряные медали. В финале россиянки проиграли сборной Франции.