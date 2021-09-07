Дина и Арина Аверины: вместе — навсегда
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, российские спортсменки Дина и Арина Аверины опубликовали свежую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Спортсменки сделали селфи.
«Вместе — навсегда», — подписали они фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Дины и Арины Авериной.
Дина Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония), 13-кратная чемпионка мира, в том числе трёхкратная абсолютная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы, двукратная абсолютная чемпионка России.
Арина Аверина — четырёхкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы, трёхкратная абсолютная чемпионка России.
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