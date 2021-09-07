Яна Кудрявцева отреагировала на снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике

Серебряный призёр Олимпиады-2016 Яна Кудрявцева прокомментировала снятие национальной команды Израиля с чемпионата мира по художественной гимнастике.

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«Лично я после Олимпиады отдыхала около года, для выхода на новые соревнования нужно быть подготовленным морально. Вполне возможно, что у израильских гимнасток сейчас нет сил. Олимпийский сезон — это очень тяжело.

На чемпионате мира все сборные очень сильные, очень достойные соперницы, поэтому нашим будет даже легче соревноваться без сборной Израиля. Наши девочки на Олимпиаде заняли второе место, и, конечно, никто не остановился, а наоборот, стали работать дальше, что, я считаю, правильно. Сборная России должна выйти на чемпионат мира в хорошей форме. У нас есть все шансы взять золото, я уверена», — приводит слова Кудрявцевой «Матч ТВ».