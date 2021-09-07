«Шито белыми нитками». Ирина Винер-Усманова — о снятии сборной Израиля с ЧМ по гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение сборной Израиля в полном составе сняться с чемпионата мира 2021 года. Соревнования пройдут с 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония). Ранее о снятии с турнира сообщила олимпийская чемпионка Линой Ашрам.
«Всё это шито белыми нитками. В то, что это не связано со скандалом на Играх, я не верю, и тут не может быть никаких разговоров. Это конец начала и начало конца. Ведь чемпионат мира, как и Олимпиада, является основным соревнованием года. Все ретировались, в федерации Израиля уже много лет идут распри и бесконечные скандалы», — приводит слова Винер-Усмановой «РБК-Спорт».
Ашрам сенсационно победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).
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