Яна Батыршина — о снятии Ашрам с чемпионата мира — 2021: предполагаю, что Линой испугалась

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала решение сборной Израиля в полном составе сняться с чемпионата мира в Японии. Соревнования пройдут с 18 по 24 октября в Китакюсю. Ранее стало известно, что с турнира снялась олимпийская чемпионка Линой Ашрам.
«То, что Линой Ашрам пропустит чемпионат мира, было известно ещё пару дней назад, о снятии всей сборной —только сейчас. Легче нашим спортсменкам не стало, сложнее — тоже. Самый главный соперник девочек — они сами. Но приезд израильтянок не меняет ситуации, нужно выходить и делать свою работу, нас учили не смотреть на конкурентов, всегда нужно ориентироваться на себя.
Было бы интересно увидеть борьбу Авериных и Ашрам — это первые соревнования после Олимпиады, как их рассудят. Я предполагаю, что Линой испугалась. Если ты уверена в себе, ты чемпионка, то должна приезжать и ещё раз доказывать свой статус выступлением. Испугалась, что так просто не получится, выступление со зрителями, никому не понравилась ситуация на прошедшей Олимпиаде.
Была история — Ирина Александровна Винер рассказывала, что девочки позвонили ей после Олимпиады и говорили, что хотят завершить карьеру, она им сказала, что так заканчивать нельзя, нужно выступить на чемпионате мира, вся страна болеет и ждёт вас. После этих слов девушки вернулись и активно тренируются, когда они объявили о своём участии — Линой снялась», — цитирует Батыршину сайт «Матч ТВ».
Ашрам сенсационно победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).
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