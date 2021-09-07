Чемпионы ОИ Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят ЧМ по спортивной гимнастике

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, которые завоевали золото в командных соревнованиях на Олимпиаде-2020 в Токио, не выступят на чемпионате мира. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Турнир пройдёт с 18 по 24 октября.

«В мужской сборной на турнир едут Иван Стретович, Владислав Полешов, Мухаммаджон Якубов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Климентьев. Мужской состав Игр полностью отдыхает. Просто сейчас они не готовы быть на том уровне, на котором должны.

В женской сборной заявка следующая: Мельникова, Уразова, Мария Минаева, Яна Ворона. Две молодые девочки и две олимпийские чемпионки. Мельникова и Минаева в многоборье, другие — в отдельных видах», — приводит слова Родионенко «Р-Спорт».