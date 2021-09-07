Чемпионы ОИ Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят ЧМ по спортивной гимнастике

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, которые завоевали золото в командных соревнованиях на Олимпиаде-2020 в Токио, не выступят на чемпионате мира. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
Турнир пройдёт с 18 по 24 октября.
«В мужской сборной на турнир едут Иван Стретович, Владислав Полешов, Мухаммаджон Якубов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Климентьев. Мужской состав Игр полностью отдыхает. Просто сейчас они не готовы быть на том уровне, на котором должны.
В женской сборной заявка следующая: Мельникова, Уразова, Мария Минаева, Яна Ворона. Две молодые девочки и две олимпийские чемпионки. Мельникова и Минаева в многоборье, другие — в отдельных видах», — приводит слова Родионенко «Р-Спорт».
- 7 сентября 2021
-
14:26
-
13:14
-
13:06
-
12:06
-
12:02
-
11:41
-
11:33
-
11:25
-
11:11
-
09:14
-
08:59
-
08:45
- 6 сентября 2021
-
22:48
-
19:27
-
19:11
-
17:47
-
16:40
-
15:07
-
14:26
-
13:35
-
13:02
-
12:58
-
12:48
-
12:08
-
11:57
-
10:42
-
09:09
-
09:08
-
08:57
-
00:31
- 5 сентября 2021
-
22:08
-
21:53
-
20:45
-
19:35
-
16:32