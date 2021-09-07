Российские волейболисты обыграли испанцев на групповом этапе чемпионата Европы

Мужская сборная России одержала третью победу кряду на чемпионате Европы по волейболу. В матче четвёртого тура в группе С подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли испанцев со счётом 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:17).

Самым результативным игроком в составе сборной России стал Егор Клюка, набравший 27 очков. На счету доигровщика Дмитрия Волкова 12 результативных действий.

В стартовом матче группового этапа россияне уступили сборной Турции со счётом 1:3. В следующем поединке на тай-брейке одолели команду Нидерландов (3:2) и уверенно обыграли сборную Финляндии. Завтра, 8 сентября, россияне встретятся с представителями Северной Македонии.

Чемпионат Европы проходит в четырёх странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем турнира является команда Сербии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Тампере, Финляндия

Группа С. Четвёртый тур

Россия – Испания – 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:17).