Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские волейболисты обыграли испанцев на групповом этапе чемпионата Европы

Российские волейболисты обыграли испанцев на групповом этапе чемпионата Европы
Комментарии

Мужская сборная России одержала третью победу кряду на чемпионате Европы по волейболу. В матче четвёртого тура в группе С подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли испанцев со счётом 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:17).

Самым результативным игроком в составе сборной России стал Егор Клюка, набравший 27 очков. На счету доигровщика Дмитрия Волкова 12 результативных действий.

В стартовом матче группового этапа россияне уступили сборной Турции со счётом 1:3. В следующем поединке на тай-брейке одолели команду Нидерландов (3:2) и уверенно обыграли сборную Финляндии. Завтра, 8 сентября, россияне встретятся с представителями Северной Македонии.

Чемпионат Европы проходит в четырёх странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем турнира является команда Сербии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Тампере, Финляндия
Группа С. Четвёртый тур

Россия – Испания – 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:17).

ЧЕ-2021 (м). Группа C. 4-й тур
07 сентября 2021, вторник. 17:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 3
Россия
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021