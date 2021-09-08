Российские волейболисты завершили групповой этап ЧЕ разгромом Северной Македонии

Мужская сборная России одержала четвёртую победу кряду на чемпионате Европы по волейболу. В матче пятого тура в группе С подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли команду Северной Македонии со счётом 3:0 (25:15, 25:13, 25:18).
Самым результативным в составе сборной России стал Кирилл Клец, принёсший команде 15 очков. 12 баллов, включая 3 результативных блока, набрал Артём Вольвич, 10 — Илья Власов. По 4 эйса подали Ярослав Подлесных и Павел Панков.
Ранее сборная России досрочно вышла в плей-офф, гарантировав себе место не ниже четвёртого в группе С. В стартовом матче группового этапа россияне уступили сборной Турции со счётом 1:3. В следующем поединке на тай-брейке одолели команду Нидерландов (3:2), а затем уверенно обыграли сборные Финляндии (3:1) и Испании (3:1).
Чемпионат Европы проходит в четырёх странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем турнира является команда Сербии.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Тампере, Финляндия
Группа С. Пятый тур
Россия — Северная Македония — 3:0 (25:15, 25:13, 25:18).
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