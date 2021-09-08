Сборная России одержала три победы в первый день шахматной онлайн-олимпиады

Сборная России по шахматам одержала три победы в первый день онлайн-олимпиады.

В первом матче в группе С россияне обыграли команду Украины со счётом 4,5-1,5. Победы одержали Полина Шувалова, Александра Костенюк, Андрей Есипенко и Владислав Артемьев. Александра Горячкина сыграла вничью с Юлией Осьмак, Даниил Дубов уступил Василию Иванчуку.

Встреча второго тура с командой Германии завершилась безоговорочной победой россиян со счётом 6-0. В третьем туре российские шахматисты одержали победу над соперниками из Чехии — 5-1. Победы одержали Андрей Есипенко, Владимир Федосеев. Валентина Гунина, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно выиграли свои партии, Александр Грищук уступил Давиду Наваре.

Онлайн-олимпиада завершится 15 сентября. 40 команд разделены на четыре группы. По две лучшие сборные каждой группы выходят в плей-офф. В четверг, 9 сентября, россияне сыграют со сборными Парагвая, Израиля и Аргентины. Также в одной группе с россиянами выступают команды Испании, Италии и Латвии.