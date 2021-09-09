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Чемпионка ОИ Мельникова: я не думаю, что это нормально — отказаться от встречи с Путиным

Чемпионка ОИ Мельникова: я не думаю, что это нормально — отказаться от встречи с Путиным
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Ангелина Мельникова рассказала об отношении к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Мельникова заявила, что карантин перед встречей с Путиным сильно помешает подготовке к грядущему чемпионату мира по спортивной гимнастике.

«Я не знаю, можно ли было отказаться индивидуально. Даже если да – я не думаю, что это было бы нормально. Если и отказываться, то всей командой, всей федерацией. А так, чтобы один пошёл, другой не захотел – это странно и неправильно.

Думаю, если бы у нас через неделю начинался ЧМ, мы бы имели возможность отказаться всей командой. Лично я бы не хотела отказываться от такого события: встреча с президентом возможна не каждый месяц и даже не каждый год. Это классное событие, которое, может быть, заключительный раз в моей жизни – почему бы и нет?» — цитирует Мельникову Sports.ru.

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