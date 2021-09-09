Чемпионка ОИ Мельникова: я не думаю, что это нормально — отказаться от встречи с Путиным

Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Ангелина Мельникова рассказала об отношении к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Мельникова заявила, что карантин перед встречей с Путиным сильно помешает подготовке к грядущему чемпионату мира по спортивной гимнастике.
«Я не знаю, можно ли было отказаться индивидуально. Даже если да – я не думаю, что это было бы нормально. Если и отказываться, то всей командой, всей федерацией. А так, чтобы один пошёл, другой не захотел – это странно и неправильно.
Думаю, если бы у нас через неделю начинался ЧМ, мы бы имели возможность отказаться всей командой. Лично я бы не хотела отказываться от такого события: встреча с президентом возможна не каждый месяц и даже не каждый год. Это классное событие, которое, может быть, заключительный раз в моей жизни – почему бы и нет?» — цитирует Мельникову Sports.ru.
- 9 сентября 2021
-
14:02
-
13:22
-
11:43
-
10:54
-
09:16
-
08:50
-
08:48
-
08:20
-
00:40
-
00:30
- 8 сентября 2021
-
23:46
-
23:24
-
23:11
-
21:29
-
21:14
-
20:40
-
20:13
-
18:27
-
18:09
-
17:31
-
14:01
-
13:52
-
13:45
-
12:45
-
10:28
-
10:23
- 7 сентября 2021
-
23:06
-
20:39
-
19:25
-
19:01
-
18:21
-
17:40
-
16:58
-
16:32
-
16:30