Стала известна причина, по которой Магучих и Ласицкене вновь оказались на одном фото

Стало известно, почему украинская легкоатлетка Ярослава Могучих и россиянка Мария Ласицкене снова оказались на одной фотографии, сделанной после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Поводом стало завершение карьеры польской легкоатлетки Камилы Лицвинко, которая и попросила Ласицкене, Могучих и других участниц соревнований сделать фото. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон.
Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.
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