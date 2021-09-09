Стала известна причина, по которой Магучих и Ласицкене вновь оказались на одном фото

Стало известно, почему украинская легкоатлетка Ярослава Могучих и россиянка Мария Ласицкене снова оказались на одной фотографии, сделанной после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Поводом стало завершение карьеры польской легкоатлетки Камилы Лицвинко, которая и попросила Ласицкене, Могучих и других участниц соревнований сделать фото. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.