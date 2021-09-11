Российские волейболисты вышли в четвертьфинал ЧЕ, обыграв Украину

Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу. В матче 1/8 финала в Гданьске (Польша) подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли сборную Украины со счётом 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).

Самым результативным в составе сборной России стал Егор Клюка, набравший 21 очко (включая 4 эйса и 2 результативных блока). 14 баллов принёс команде Дмитрий Волков, 13 — Ярослав Подлесных.

В четвертьфинале российские волейболисты сыграют с сильнейшей командой в матче 1/8 финала Польша – Финляндия, который начнётся через несколько минут на той же площадке. Четвертьфинал также пройдёт в Гданьске во вторник, 14 сентября.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Россия — Украина – 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).