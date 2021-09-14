Мария Ласицкене объяснила, почему отказалась от встречи с Владимиром Путиным

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, почему решила пропустить встречу российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным, которая состоялась в минувшие выходные.
«Вопрос моего участия в этом мероприятии возник сразу после моего возвращения из Токио. Игры в Японии не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалился за экватор. К тому же за последние шесть лет я по разным причинам не смогла участвовать в большом количестве стартов, очень много было потеряно. Так что мне очень хотелось выступать до самого конца сезона.
Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона: чемпионатам мира и Европы, где мне также очень хочется оправдать надежды российских болельщиков. Все всё понимают, поэтому мы спокойно поехали в своё заграничное путешествие на пять стартов подряд», — цитирует Ласицкене ТАСС.
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