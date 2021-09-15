Мария Ласицкене выразила тревогу за своё участие в ЧМ-2022 из-за проблем с визой в США
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене ответила, беспокоится ли за своё участие в чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Юджине (США) с 15 по 24 июля. Ранее она не смогла выступить на этапе Бриллиантовой лиги в том же Юджине из-за отсутствия американской визы.
«Тревога однозначно присутствует. Но мы хотим намного раньше начать готовиться к этому старту и заняться в том числе визовыми вопросами. Намерена обратить внимание ВФЛА, Минспорта и МИДа на это, всё-таки на этот раз в Юджине пройдёт не какой-то там коммерческий турнир. Пропускать чемпионат мира мне точно не хочется, и мы рассчитываем на реальную помощь, а не просто на заявления в СМИ», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
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