Анастасия Войнова награждена медалью «За проявленную доблесть»

Российскую трековую велогонщицу Анастасию Войнову наградили медалью «За проявленную доблесть» I степени. Об этом спортсменка сообщила в своём «инстаграме».

«Сегодня была награждена медалью «За проявленную доблесть» 1 степени. Горжусь тем, что вхожу в состав спортивной команды Росгвардии!», — подписала фотографию Войнова.

28-летняя Анастасия является серебряным призёром летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году, четырёхкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европейских игр 2019 года, тринадцатикратной чемпионкой Европы. Войнова выступает за сборную России в различных дисциплинах, начиная с 2009 года.

В коллекции Анастасии уже есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Войновой.