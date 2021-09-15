Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Анастасия Войнова награждена медалью «За проявленную доблесть»

Анастасия Войнова награждена медалью «За проявленную доблесть»
Комментарии

Российскую трековую велогонщицу Анастасию Войнову наградили медалью «За проявленную доблесть» I степени. Об этом спортсменка сообщила в своём «инстаграме».

«Сегодня была награждена медалью «За проявленную доблесть» 1 степени. Горжусь тем, что вхожу в состав спортивной команды Росгвардии!», — подписала фотографию Войнова.

28-летняя Анастасия является серебряным призёром летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году, четырёхкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европейских игр 2019 года, тринадцатикратной чемпионкой Европы. Войнова выступает за сборную России в различных дисциплинах, начиная с 2009 года.

В коллекции Анастасии уже есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Войновой.

Новость по теме
Российская велогонщица Анастасия Войнова выбыла из борьбы за медали ОИ-2020 в спринте
«Сейчас в моде качать ягодицы – мы в тренде». Велогонщицы принесли России бронзу ОИ-2020 «Сейчас в моде качать ягодицы – мы в тренде». Велогонщицы принесли России бронзу ОИ-2020
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021