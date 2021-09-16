Карлсен взял реванш у Карякина и вышел в лидеры супертурнира в Ставангере

В Ставангере (Норвегия) состоялся предпоследний, девятый тур супертурнира Norway Chess. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами нанёс поражение россиянину Сергею Карякину, взяв реванш за проигрыш в пятом туре соревнований. Представитель Франции Алиреза Фируджа чёрным цветом выиграл у норвежца Арьяна Тари. Партия между венгром Рихардом Раппортом и россиянином Яном Непомнящим закончилась вничью. В армагеддоне сильнее был игравший чёрными претендент на мировую шахматную корону.

Напомним, по правилам турнира за победу в основное время начисляется 3 очка. В случае ничьей играется партия армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, а проигравший — 1 очко. Если по окончании 10-го тура два шахматиста наберут одинаковое количество очков, будет сыгран дополнительный матч в блиц и при необходимости армагеддон.



Положение после 9-го тура



1. Магнус Карлсен — 18 очков.

2. Рихард Раппорт — 16,5.

3. Алиреза Фируджа – 15.

4. Ян Непомнящий – 11.

5. Сергей Карякин — 8,5.

6. Арьян Тари — 6.