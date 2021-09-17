Американская гимнастка рассказала, как врач Нассар приставал к ней, когда ей было 15 лет

Американская гимнастка Маккайла Марони дала показания на слушаниях в Сенате США, которые посвящены нарушениям, допущенным во время расследования скандального дела бывшего врача сборной Ларри Нассара.

Нассар получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок, которое происходило под видом медицинских процедур. Среди пострадавших (более 100) оказались такие известные гимнастки, как Симона Байлз, Маккайла Марони, Гэбби Дуглас, Джордин Уибер, Эли Райсман, Джейми Данцшер.

«Как многие из вас, вероятно, знают, ко мне приставал врач сборной США по гимнастике и врач олимпийской сборной Ларри Нассар. На самом деле он оказался скорее педофилом, чем врачом.

В тот вечер я была голой, совершенно одна, а он сидел на мне и приставал ко мне в течение нескольких часов. Я сказала им (сотрудникам ФБР. — Прим. «Чемпионата»), что думала, что умру той ночью, потому что он ни за что не отпустит меня. Но он это сделал. Мне было всего 15 лет», — приводит слова Марони ABC News.

Напомним, темой слушаний стали нарушения, допущенные Федеральным бюро расследований (ФБР) во время разбирательств по делу Нассара. Ранее был опубликован отчёт, в котором утверждается, что ФБР поздно отреагировало на обвинения в адрес врача, что позволило ему ещё несколько месяцев продолжать противоправные действия.