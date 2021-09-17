«Не знаю, как пропустил такой ляп Каспаров». Карпов — об иске Гаприндашвили к Netflix

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался об иске чемпионки мира по шахматам среди женщин Ноны Гаприндашвили к компании Netflix, выпустившей сериал «Ход королевы».
В фильме утверждается, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами. Кроме того, шахматистка, родившаяся и живущая в Грузии, названа русской.
«Не знаю, как пропустил такой ляп Каспаров, который был консультантом фильма. Может, не всё смотрел или не обо всём говорили. Он прекрасно знает, что Гаприндашвили первая стала гроссмейстером — и женским, и мужским. А мужское звание она могла получить, только играя в мужских турнирах. В этом плане она абсолютно права. Если речь идёт о конкретных исторических персонажах, должна быть более чёткая объективная информация.
Конечно, надо было назвать советской шахматисткой, и не было бы вопросов. Русская — это отношение к национальному происхождению, и ясно совершенно, что Нона Гаприндашвили родилась в Грузии, она грузинка и горда этим. Русской шахматисткой её никак не назовёшь и никто никогда не называл. Называли — представитель Советского Союза, советская шахматистка. Или, что чаще, представитель Грузии, грузинская шахматистка», — сказал Карпов в эфире радио «Комсомольская правда».
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