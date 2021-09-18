Сборная России по мини-футболу одержала третью победу на ЧМ, обыграв Гватемалу

Сборная России по мини-футболу одержала третью победу на чемпионате мира, который проходит в Литве. В матче третьего тура в группе В подопечные Сергея Скоровича обыграли команду Гватемалы со счётом 4:1.

К перерыву Россия вела 3:0. Отличились Андрей Афанасьев, Янар Асадов и Сергей Абрамов. Во втором тайме соперники обменялись голами. У Гватемалы забил Роберто Альварадо, у России – Артём Антошкин.



В предыдущих матчах российские футболисты разгромили египтян со счётом 9:0 и одержали победу над Узбекистаном — 4:2. Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе В.

Действующим чемпионом мира по мини-футболу является команда Аргентины, которая в финале 2016 года в Колумбии обыграла как раз сборную России.

Чемпионат мира проходит с 12 сентября по 3 октября.



Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины

Группа В. Третий тур

Гватемала — Россия – 1:4 (0:3).

Голы: Альварадо – 25, Афанасьев – 2, Асадов – 10, Абрамов – 14, Антошкин – 27.