Сборная России по мини-футболу одержала третью победу на ЧМ, обыграв Гватемалу

Сборная России по мини-футболу одержала третью победу на чемпионате мира, который проходит в Литве. В матче третьего тура в группе В подопечные Сергея Скоровича обыграли команду Гватемалы со счётом 4:1.
К перерыву Россия вела 3:0. Отличились Андрей Афанасьев, Янар Асадов и Сергей Абрамов. Во втором тайме соперники обменялись голами. У Гватемалы забил Роберто Альварадо, у России – Артём Антошкин.
В предыдущих матчах российские футболисты разгромили египтян со счётом 9:0 и одержали победу над Узбекистаном — 4:2. Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе В.
Действующим чемпионом мира по мини-футболу является команда Аргентины, которая в финале 2016 года в Колумбии обыграла как раз сборную России.
Чемпионат мира проходит с 12 сентября по 3 октября.
Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины
Группа В. Третий тур
Гватемала — Россия – 1:4 (0:3).
Голы: Альварадо – 25, Афанасьев – 2, Асадов – 10, Абрамов – 14, Антошкин – 27.
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