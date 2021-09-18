«Ростов-Дон» одержал вторую победу в Лиге чемпионов, обыграв «Бухарест»

Гандболистки «Ростов-Дона» одержали вторую победу в женской Лиге чемпионов. В матче второго тура в группе А российский клуб на выезде обыграл румынский «Бухарест» со счётом 30:27.

В российской команде сразу шесть гандболисток забили по 4 мяча. Отличились Эдуарда Аморим, Полина Кузнецова, Юлия Манагарова, Анна Сень, Грас Заади и Ярослава Фролова. У «Бухареста» 8 мячей на счету Эмили Арнтзен, 7 раз огорчила ростовчанок Элизабет Оморегье.

Напомним, что в первом туре «Ростов-Дон» обыграл французский «Брест» (26:24). С двумя победами в активе ростовские гандболистки возглавили турнирную таблицу группы А и 25 сентября примут венгерский «Ференцварош».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа А. Второй тур

«Бухарест» (Румыния) – «Ростов-Дон» (Россия) – 27:30 (9:13).