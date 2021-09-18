Польские волейболисты во второй раз кряду уступили Словении в полуфинале ЧЕ

Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы, обыграв в полуфинальном матче команду Польши со счётом 3:1 (17:25, 32:30, 25:16, 37:35).

Самым результативным в составе сборной Польши стал Вильфредо Леон, принесший команде 20 очков. Столько же очков на счету словенского волейболиста Тончека Штерна.

На чемпионате Европы – 2019 польские волейболисты также уступили в полуфинале сборной Словении и в итоге заняли третье место. Словенцы тогда завоевали серебро, уступив в финале Сербии. В финале ЧЕ-2021 сборная Словении встретится с победителем полуфинала Сербия – Италия.

Напомним, что в четвертьфинале сборная Польши обыграла команду России (0:3).

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Катовице, Польша

Полуфинал

Польша – Словения – 1:3 (25:17, 30:32, 16:25, 35:37).