Финский экипаж выиграл Nord Stream Race 2021

Финский экипаж из Esbo Segelförening стал победителем гонки Nord Stream Race 2021. В общем зачёте оффшорных гонок финны одержали победу, опередив россиян из Яхт-клуба Санкт-Петербурга и шведов из Kungliga Svenska Segelsällskapet.
«Победа в Nord Stream Race — это потрясающе. В сложной гонке такого уровня могут победить только лучшие. Регата требует командных усилий. В нашей молодой команде каждый знал то, чему он мог бы научить других. Вот почему мы были успешными», — сказал штурман финской команды Оскари Алхо.
Всего в регате участвовало пять экипажей. Соревнования стартовали в Киле и транзитом через Копенгаген, Стокгольм и Хельсинки финишировали в Санкт-Петербурге. Регата шла на протяжении двух недель.
В общем зачёте прибрежных гонок — серии коротких гонок у берега — победителем стала команда из Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Россияне опередили датчан из Aarhus Sejlklub и финнов, которые заняли третье место.
- 20 сентября 2021
-
11:50
-
11:43
-
11:37
-
11:13
-
10:20
-
10:15
-
10:04
-
09:00
-
08:45
-
00:20
- 19 сентября 2021
-
23:35
-
21:35
-
20:52
-
19:28
-
18:39
-
17:20
-
16:08
-
15:40
-
15:10
-
14:34
-
14:23
-
11:40
-
00:50
- 18 сентября 2021
-
22:57
-
20:27
-
20:00
-
19:46
-
18:58
-
14:33
-
13:43
-
12:10
-
10:09
-
00:28
-
00:18
- 17 сентября 2021
-
22:44