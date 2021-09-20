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Финский экипаж выиграл Nord Stream Race 2021

Финский экипаж выиграл Nord Stream Race 2021
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Финский экипаж из Esbo Segelförening стал победителем гонки Nord Stream Race 2021. В общем зачёте оффшорных гонок финны одержали победу, опередив россиян из Яхт-клуба Санкт-Петербурга и шведов из Kungliga Svenska Segelsällskapet.

«Победа в Nord Stream Race — это потрясающе. В сложной гонке такого уровня могут победить только лучшие. Регата требует командных усилий. В нашей молодой команде каждый знал то, чему он мог бы научить других. Вот почему мы были успешными», — сказал штурман финской команды Оскари Алхо.

Всего в регате участвовало пять экипажей. Соревнования стартовали в Киле и транзитом через Копенгаген, Стокгольм и Хельсинки финишировали в Санкт-Петербурге. Регата шла на протяжении двух недель.

В общем зачёте прибрежных гонок — серии коротких гонок у берега — победителем стала команда из Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Россияне опередили датчан из Aarhus Sejlklub и финнов, которые заняли третье место.

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