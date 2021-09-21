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Определились потенциальные соперники сборной России в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу

Определились потенциальные соперники сборной России в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу
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Стало известно, с кем может сыграть сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по мини-футболу. Если россияне победят Вьетнам в матче 1/8 финала, то в четвертьфинале сыграют с победителем пары Аргентина — Парагвай.

Календарь ЧМ по мини-футболу

Матч 1/8 финала Россия — Вьетнам состоится завтра, 22 сентября, и начнётся в 17:30 мск. На групповом этапе российские футболисты разгромили египтян со счётом 9:0, одержали победу над Узбекистаном — 4:2 и обыграли представителей Гватемалы со счётом 4:1. Это позволило подопечным Сергея Скоровича выйти в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе В. Сборная Вьетнама вышла в плей-офф ЧМ с третьего места в группе D. На групповом этапе вьетнамцы набрали 4 очка, потерпев разгромное поражение от Бразилии (1:9), сыграв вничью с Чехией (1:1) и обыграв команду Панамы (3:2).

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