Определились потенциальные соперники сборной России в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу

Стало известно, с кем может сыграть сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по мини-футболу. Если россияне победят Вьетнам в матче 1/8 финала, то в четвертьфинале сыграют с победителем пары Аргентина — Парагвай.

Матч 1/8 финала Россия — Вьетнам состоится завтра, 22 сентября, и начнётся в 17:30 мск. На групповом этапе российские футболисты разгромили египтян со счётом 9:0, одержали победу над Узбекистаном — 4:2 и обыграли представителей Гватемалы со счётом 4:1. Это позволило подопечным Сергея Скоровича выйти в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе В. Сборная Вьетнама вышла в плей-офф ЧМ с третьего места в группе D. На групповом этапе вьетнамцы набрали 4 очка, потерпев разгромное поражение от Бразилии (1:9), сыграв вничью с Чехией (1:1) и обыграв команду Панамы (3:2).